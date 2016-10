Eile plahvatas uudispomm – selgus, et meie peaministripaar Taavi Rõivas ja Luisa Värk ongi juba kihlatud! "Möödunud suvi tõi palju ilusaid ja värvilisi hetki koos perega. Augustis täitus meie armastuse algusest üheksa aastat, selle märgiks särab juba mõnda aega mu sõrmes ka üks imearmas ehe. Armastus on imeline!" teatas Luisa Instagramis.

Taavi Rõivas sekundeeris teadaandele Twitteris, jagades Luisa postitust ja kirjutades sinna juurde: "Suvel sai tehtud üks pikka aega isiklikus tööplaanis ootel olnud otsus. Õnneks tuli jaatav vastus."

Luisa Värk ja Taavi Rõivas on koos olnud üheksa aastat.

Luisat ja Taavit on juba aastaid piinatud küsimusega, millal nad lõpuks abielluvad. Eilses Õhtulehes ilmus intervjuu Moskva sensitiivi Hõbedase Haldjaga, kus sama teema jutuks oli.

Sensitiiv ütles, et Taavi ja Luisa on keeruline paar. "See ei ole kindlasti selline suhe, nagu väljapoole paistab. Nende kohta võiks palju rääkida, kuid need on nende saladused, mida ei ole minu asi avaldada," vihjas sensitiiv, et peaministripaaril võib olla süngeid saladusi.