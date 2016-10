Eelmine hooaeg näitas, et Raptors on idakonverentsis Cavaliersi kõige suurem konkurent. Nad panid ainsana peale Warriorsi Clevelandi play-off’is kaotusekibedust tundma ning mitmes mängus oli hilisem tšempion nendega tõsiselt hädas.

Neli kuud ootamist on läbi. Korvpalliliiga NBA uus hooaega algab eeloleval ööl kolme matšiga ning platsile jooksevad ka suurfavoriidid Cleveland Cavaliers ja Golden State Warriors. Kuna reedeses Õhtulehes sai nendest juba kirjutatud, siis täna vaatleme nelja võistkonda, kellel on suurim võimalus hoida ära Cavsi ja Warriorsi kolmas järjestikune finaal

Meeskonna eelmise aasta tuum sisuliselt säilis ning loota on ka edasiminekut. DeMar DeRozan sõlmis pikemalt mõtlemata Torontoga uue viieaastase lepingu ning nii tema kui Kyle Lowry said USA olümpiakoondises väärtuslikke kogemusi. Torontol on atleetlik koosseis sügava pingi ja ohtlike kolmepunktiviskajatega.

Probleemiks võib osutuda Bismack Biyombo ja alati väärtuslikke minuteid andnud vanameister Luis Scola lahkumine. Argentiinlasest tekkinud auku on peatreeneril Dwane Casey’l kergem lappida, aga Biyombo asemel peab keegi märkimisväärselt esile kerkima. Selleks mängijaks võiks olla leedulane Jonas Valanciunas, kes pole veel oma tervet potentsiaali NBA-s näidanud. Lisaks vajab Raptors korralikku panust mullu vigastustega kimpus olnud DeMarre Carrollilt.

Eelmisel hooajal jõuti esimest korda klubi ajaloos idakonverentsi finaali ning põhihooajal võideti rekordiliselt palju mänge, seega on ootused tänavu uskumatult kõrgel. Neil on olemas vajalikud vahendid, et Cavaliersile vastu astuda ning kindlasti ei saa LeBron & Co neid väga kergekäeliselt võtta.

Boston Celtics

Pärast suure kolmiku (Ray Allen, Kevin Garnett, Paul Pierce) lagunemist rühib meeskond kiiresti tippu tagasi. NBA mõistes väga noor treener Brad Stevens (40) on kolme hooajaga teinud fantastilist tööd ning ületanud ka kõige optimistlikumad lootused. Meeskonnal on kindel mängujoonis, väga sügav pink, palju talenti ning suvega mindi aina tugevamaks.

Valik Brad Stevensi mängude lõpus välja mõeldud joonistest:

NBA draft’is lisati kolmanda valikuna Jaylen Brown, kes paljude arvates konkureerib ka liiga parima uustulnuka tiitlile. Suurepärase lisandusena palgati tsenter Al Horford, kes kuulub oma positsioonil viie-kuue parima hulka ja tugevdab märgatavalt mullu nõrkuseks olnud Bostoni korvialust.

Möödunud kahel hooajal kaotas Celtics kohe play-off’i esimeses ringis, kuid tänavu võib nii varajast välja langemist pidada suureks pettumuseks. Algrivistus, kuhu kuuluvad lisaks Horfordile veel Amir Johnson, Isaiah Thomas, Avery Bradley ja Jae Crowder, on hirmutav ning idas Clevelandi järel võimsuselt teine. Usku meeskonda näitavad ka Las Vegase kihlveokontorid, kelle arvates on just Bostonil suurim võimalus lõpetada idas põhihooaeg Cavsi taga teisel kohal.

Boston Celticsi meeskonnas on ka suurepärane keemia, mis töötab nende kasuks. (Maddie Meyer)

Celticsi ja Raptorsi kohta saab öelda väga palju positiivset, kuid mõlemal läheb Clevelandi vastu play-off seerias väga raskeks. Siiski on need kaks võistkonda Cavaliersi troonilt kukutamiseks kõige paremini relvastatud.

San Antonio Spurs

Viimati mängis Spurs Tim Duncanita hooajal 1996-1997. Too on ka seni viimane kord, mil ei jõutud kohamängudele. Tänavu peab võistkond hakkama saama pensionipõlvele läinud Duncanita, aga kohamängudelt väljajäämine on ebatõenäolisem kui NBA finaali jõudmine.

Suvel kaotati ka David West ja Boban Marjanovic. Meeskonda lisandusid Pau Gasol, David Lee ja rida noori. Tiimi jäid Tony Parker, Manu Ginobili, Kawhi Leonard ja loomulikult treener Gregg Popovich.

Gregg Popovich karjub oma meeste peale palju, aga ta on liiga ajaloo paremaid treenereid. (ANDY LYONS)

San Antoniot on viimased viis aastat enne hooaja algust üritatud maha kanda, aga nad on alati „üllatanud“. Täna algav hooaeg pole erinev.

Kuidas asendada Tim Duncan, kes oli lisaks oskustele väljakul täiesti hindamatu ka riietusruumis? Kui tugev on vahetuspink? Kes noortest mängijatest hakkab kandma suurt rolli? Kui palju nõrgem on kaitse üha vananeva Parkeriga?

Need on ainult mõned meeskonda ümbritsevast küsimustest, kõhklustest ja kartustest. Võib-olla tõesti on Spurs tervikuna veidi nõrgem, aga algrivistus on jäänud sisuliselt samaks. Neil on jätkuvalt Leonardi näol tõeline superstaar ja liiga parim peatreener. Nad on tõeline oht Golden State’ile ning neid ei tohi mingil juhul alahinnata.

Los Angeles Clippers

Blake Griffin, Chris Paul ja DeAndre Jordan alustavad üheskoos Clippersis kuuendat hooaega, peatreener Doc Rivers ja J.J. Reddick neljandat, kuid võistkond pole kordagi pääsenud edasi play-off’i teisest ringist. See on väga suur pettumus. Kui näiteks eelmisel hooajal sai süü veeretada vigastuste kaela, siis eelnevatele ebaõnnestumistele puudub vabandus.

Clippers on pakkunud palju silmailu, kuid tulemusi pole ette väga näidata:



Mullu meeskonnaga liitunud Paul Pierce pidas Clippersit supertiimiks, aga nüüd on viimane aeg seda ka näidata. Paberil on neil kõik elemendid Warriorsi alistamiseks olemas – suurepärane kaitsja (Jordan), fantastiline kolmepunktiviskaja (Reddick), kaks superstaari (Paul ja Griffin) ning väga hea peatreener (Rivers).

Eelmisel hooajal oli Clippersi kaitse statistika kohaselt paremuselt viies, rünnak seitsmes; nende pink on pikk ja tugev, võib olla isegi Warriorsist võimsam. Kui nõrkuseks kujunenud lauavõitlust suudetakse parandada, siis saab Golden State’il olema väga raske.