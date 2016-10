Briti lennufirma British Airwaysi sotsiaalmeedia tiim tegi piinliku apsu, jagades oma Facebooki lehel rivaali Virgin Atlanticu postitust.

British Airways jagas Virgin Atlanticu postitust, milles oli kirjas: "Pole olnud paremat aega Londoni külastamiseks kui nüüd. Broneeri Virgin Atlanticu lend kohe", vahendab Daily Mail.

Pärast seda, kui sajad British Airwaysi Facebooki järgijad oma üllatust avaldasid, lisati postituse juurde kommentaar: "Viimaks leidsime asja, milles me mõlemad nõustume. Välja arvatud muidugi see, kuidas sinna kohale lennata."

British Airwaysi pressiesindaja nentis, et postituse sisu on ju tõsi – Virgin Atlantic ja British Airways on ühel meelel selles, et praegu on parim aeg Londoni külastamiseks.