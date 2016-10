Briti turist nõuab reisibüroolt kompensatsiooni, sest sai reisil olles hotelli basseinis kloorimürgituse.

Adam Morton (43) mängis pojaga perebasseinis, kui tundis kummalist lõhna ja hakkas meeletult köhima, kirjutab Daily Mail. Ta ronis koos pojaga kiiresti basseinist välja, kuid enne kui jõudis kummalisest situatsioonist anda teada hotelli töötajatele, kukkus ta kokku. Mees jäi haigla intensiivravisse kaheks päevaks.

Hiljem selgus, et kokku kokkumise põhjustas see, et basseini oli lisatud liiga palju kloori.

Adam Mortoni saadavad nüüd mõnda aega ebameeldivad kopsuvaegused ning ta pidi pärast haiglast pääsemist järgneva nädala töölt vabaks võtma.