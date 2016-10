Keskerakonna kahe leeri paljudesse tülidesse lisandus tüli kongressi delegaatide nimekirja üle. Edgar Savisaare sõnul hoiab Kadri Simsoni leer 5. novembril erakonna kongressile tulijate nimesid tema eest salajas.

Kadri Simsoni sõnul käitus Savisaar eelmise kongressi eel aasta tagasi täpselt samamoodi. "Kongressiks me valmistume täpselt samade reeglite järgi, mis olid aasta tagasi. Aasta tagasi mäletatavasti kandideerisin mina erakonna esimeheks. Edgar Savisaare juhtimisel võeti juhatuses vastu otsus, et mitte kellelegi ei anta delegaatide nimekirja," rääkis Simson TV3 "Seitsmestele uudistele". "Toona ma sellega leppisin, kuigi olin mõneti üllatunud, et Edgar Savisaar oskas kõigile delegaatidele isikliku pöördumise teha."

Siret Kotkale on see otsus šokeeriv. "Edgar Savisaar on erakonna esimees ja nii Kadri Simson kui Jüri Ratas on öelnud vähem kui aasta tagasi, kui toimus kongress, et nemad austavad, et Edgar Savisaar on esimees. See, et erakonna esimees peaks saama juhtida erakonda, on igati aktsepteeritav," ütles Kotka. Ta lisas, et vähemalt 5. novembrini, kuni Edgar Savisaar on esimees, võiks vähemalt niikaua teda austada.

