Eesti välismaal mängivad käsipallurid jätkasid nädalavahetusel mängudega koduklubide juures.

Eesti käsipallikoondislase Mikk Pinnoneni koduklubi Afturelding jätkab Islandi kõrgliigas võidulainel. Läinud nädalal alistati võõrsil lähim konkurent IBV Vestmannaeyjar 27:26. Pinnonen seekord koosseisu ei kuulunud. Kaheksa mängu järel on Afturelding 14 punktiga liigatabeli liider, IBV on üheksa punktiga teine.



Saksamaa kõrgliigas oli võidukas Dener Jaanimaa tööandja MT Melsungen, kes sai võõrsil 33:29 (17:18) jagu TBV Lemgost. Jaanimaa skoori ei teinud. Mait Patraili koduklubi TSV Hannover-Burgdorf pidas pingelise lahingu suurklubi THW Kieliga, kuid pidi võõrsil siiski 26:27 (11:13) alla vanduma. Kõik visked tabanud Patraili arvele jäi kolm tabamust.



Nii Melsungen kui Hannover on üheksast kohtumisest võitnud neli. Tabelis hoitakse vastavalt 7. ja 10. kohta.



Saksamaa esiliigas maitses võidurõõmu Janar Mägi tööandja EHV Aue, kes oli kodus TuS Ferndorfist üle 24:23. Janar Mägi viskas kolm väravat.



Karl Roosna koduklubi TUSEM Essen viigistas liiga liidri SG BBM Bietigheimiga 27:27 ning Jürgen Rooba ja Nordhorn-Lingen kaotasid 22:28 Bad Schwartaule. Roosna viskas Esseni kasuks neli väravat. Rooba skoori ei teinud.



Nordhorn-Lingen on tabelis üheksa vooru järel nelja võiduga 12. kohe vigastatud Karl Toomitööandja TV 1893 Neuhauseni järel. Essen on kahe võidu ja kahe viigiga teenitud kuue punktiga 15. ja viimasest kohast pääsenud Aue on kahe võiduga 19. kohal.



Balkani riikide tugevas ühisliigas võitis Andris Celminši koduklubi Gorenje Velenje 23:18 Skopje Metalurgi. Celminš koosseisu ei kuulunud. Velenje on kümne meeskonna seas 9 punktiga viiendal kohal.



Eesti koondise joonemängija Armi Pärdi leivaisa Massy Essonne sai Prantsusmaa esiliigas magusa 26:25 võidu Dijoni üle. Pärt viskas kaks väravat. Tabelis on Massy kuuest mängust teenitud nelja võiduga 5. kohal.



Rumeenia kõrgliigas sai joonemängija Martin Johannsoni koduklubi Bukaresti Steaua kolmanda järjestikuse võidu, kui oli kodus 29:23 üle Suceavast. Eestlane skoori ei teinud. Üheksa kohtumisega 17 punkti teeninud Steaua on tabelis suutnud 5. kohale kerkida.



Soome meistrivõistlustel kaotas Valdar Noodla tööandja Helsingi Dicken nädala keskel Riihimäki Cocksile 24:35 ja võitis nädalavahetusel Taavi Tibari ja Ardo Puna tööandjat Siuntiot 25:23. Noodla viskas Siuntio vastu ühe värava. Tibari arvele jäi kaks tabamust.



Sten Toomla koduklubi GrlFK kaotas kodus liiga liidrile Cocksile 24:29. Toomla viskas kolm väravat. Tabelis jagab Dicken seitsme vooru järel 2.-3. kohta BK-46-ga. GrlFK on neljas ning Siuntio kuues.