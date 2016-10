Lauljatar Kadi Toom salvestas uue loo "Teoorias", mille muusika on kirjutanud Toomas Leis ja sõnad Tuuli Velling.

Hetkel kolmeaastast last kasvatav Kadi tõdes, et on pikalt lugude salvestamisest eemal olnud ning isu uue muusika tegemise järele on päris suur, kirjutas Menu. Muusikalisi ülesastumisi teeb Kadi koos kitarrist Kaido Kodumäega.