Inglismaa koondise ja Manchester City jalgpallur Raheem Sterling käis puhkusel Malagas, kasutades reisimiseks odavlennufirmat EasyJet.

On mõnevõrra üllatav, et mees, kes teenib nädalas üle 225 tuhande euro, valis reisimiseks just eelnimetatud lennufirma ja turistiklassi. Igal juhul raha hoidis vutimees kokku, kuivõrd pileti hind oli veidi alla 100 euro. Vaata fotot, mille tähelepanelik reisija Strelingust tegi.