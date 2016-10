Venemaa abielupaar: kergejõustiklane Julija Stepanova ja tema abikaasa, endine Venemaa antidopingu ametnik, Vitali hakkavad Rahvusvaheliselt Olümpiakomiteelt (IOC) abi saama.

Nimelt oli nemad kaks just need, kelle öeldu juhtis Venemaa sportlaste aastate pikkuse dopingu tarvitamise jälgedele. Kui algselt tundsid vilepuhujad end IOC-i poolt reedetu ja maha jäetuna, siis nüüd on olukord muutunud.

Julija hakkab saama rahalist toetust ning Vitali asub tööle IOC-s, kus ta hakkab tegelema dopingut puudutavate küsimustega.