Euroopa Parlamendi saadik, reformierakondlane Kaja Kallas tegi täna teatavaks, et on valmis Tallinna linnapeaks kandideerimisest loobuma, kuna talle sai selgeks, et tal ei ole erakonna juhtfiguuride toetust. "Ma ei taha, et korduks samasugune olukord nagu presidendivalimistel, kus tegelikult polnud selgust ega tuge ühele kandidaadile ning seeläbi kaotasid kõik,“ kirjutas Kaja Kallas oma blogis.

Kallas kirjutas, et võttis eelmise aasta sügisel ühendust Reformierakonna Tallinna piirkonna juhi Kristen Michaliga ning avaldas talle, et tal "oleks tahtmist ja jõudu nii uusi ideid pakkuda kui ka nimekirja vedada“ ning ta on valmis oma elu Brüsselis jätma, et Tallinna linna valitsemist tänapäevasemaks muuta.

"Saime veel paar korda kokku, aga meie arusaamised võimalikest ideedest ja strateegiast, kuidas valimistele läheneda, ei kattunud.