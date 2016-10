Levadia jalgpalliklubi administraator Igor Kazakov, kes oli määratud laste jalgpallikohtumise kohtunikuks, ilmus mängule purjus peaga. Selle tulemusena määras jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjon mehele kahe aasta pikkuse jalgpallis töötamise keelu.

Kahetsusväärne juhtum leidis aset 1. oktoobril. „Ta oli kohtunikuks Levadia Musta ja Tallinna Sparta vahelisel mängul. Pärast kohtumist saime me kaebusi Kazakovi ebaadekvaatsuse kohta ning selgus, et ta oli alkoholijoobes.“ vahendab Eesti Jalgpalli Liidu avalike suhete juhi Mihkel Uibolehe sõnu ERRi spordiportaal.

Levadia tegevjuhi Sergei Hohlov-Simsoni sõnul ei nõustu klubi väitega, et Kazakov viibis mängul alkoholijoobes, öeldes, et mehel oli tugev pohmell, kuid lisas, et tema tegevus oli sellegipoolest lubamatu. „Me eemaldasime ta jalgpalliga seotud töölt ning nüüd töötab ta vaid staadioni hooldusega,“ sõnas Hohlov-Simson.