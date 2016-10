Lõuna-Koreas on normaalne, et kohtingul olles kannab mees tütarlapse käekotti.

Kas teadsid, et kohtamas käimine vaevalt eksisteerib Prantsusmaal? Selle asemel tekivad paarid üsna kiiresti ja üksteist õpitakse tundma mugavamates olukordades.

Millised on omapärased kohtingureeglid erinevates maailma paikades? Daily Mail teeb ülevaate.

Islandil on väga levinud alustada suhet seksuaalvahekorraga juba esimesel kohtingul.

Kui tavapäraselt on viisakas lasta naisel enne uksest sisse või välja astuda, siis Itaalias on viisakas, kui mehed on esimesed. Sel moel kaitsevad nad naisi võimaliku ebameeldiva olukorra eest, mis võib olla teisel pool ust.

Kuigi käe suudlemine on võrdlemisi iganenud komme, siis Austrias on see veel üsna elujõus.

Argentinas on kellegagi vesteldes vajalik seista väga lähedal.

Austraalias on väga levinud käia grupikohtingutel.

Indias on isegi üks telekanal, mis aitab oma saadetega kokku viia vallalisi.