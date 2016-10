Leedu president Dalia Grybauskaite ütles eile pärast kohtumist Talurahva ja Roheliste Liidu juhtidega, et soovib erakonnalt läbipaistva ja vastutustundliku võimuliidu moodustamist.

Senise valitsuse juhtpartei – sotsiaaldemokraadid – sai hävitavalt lüüa. Neil on Seimi uues koosseisus vaid 17 saadikukohta.

Leedu rahvas hääletas pühapäeval lõppenud korralistel parlamendivalimistel muudatuste poolt. Valimised võitis Talurahva ja Roheliste Liit ( LPGU ), mis saab esialgsetel andmetel 141kohalises Seimis 56 saadikukohta. Seni see erakond ei kuulunud sinna.

LPGU liider Ramunas Karbauskis ütles pärast kohtumist presidendiga, et tema juhitaval parteil on riigipea absoluutne usaldus.

Ta märkis, et esialgu on veel vara rääkida peaministri ja teiste valitsusliikmete kandidaatidest, sest valitsuskoalitsioon on veel moodustamata.