Venemaal Omskis vägistas maalt vanaemale külla tulnud 25aastane Aleksandr öösel kella kolme paiku 25aastase naise, kes tuli kohtamiselt ja oli koduteel, vahendab Antenna 7.

Aleksandr vedas ohvri põõsastesse. "Ma ähvardasin tal keeldumise korral kaela murda ja vastupanu rauges," rääkis vägistaja hiljem politseinikele.

Pärast kuritegu arvas mees, et naine soovib temaga suhet jätkata. Mees tundis koguni, et on ohvrisse armunud.

Seetõttu küsis ta naiselt telefoninumbri ja andis enda oma vastu. Lahku minnes läks vägistaja vanaema juurde, tema ohver kiirustas politseisse.

Telefoninumbri järgi leiti vägistaja kiiresti. Kohtus süüdi mõistmisel ootab teda kolm kuni kuus aastat vanglakaristust.