Nii on ka sajandivahetuse ehk 2000ndate alguse moega, mis tollal tundus kõigile kindlasti väga moekas, kuid täna, tagantjärele vaadates, pigem veidi kentsakas. Veebiportaal Chic meenutab, millest me kõik 16 aastat tagasi vaimustuses olime.

Trendid muutuvad väga kiiresti ning seetõttu võivadki asjad, mida me kunagi pidasime tohutult trendikaks, tunduda mõni aeg hiljem mitte sugugi nii ägedad.

2. Kirjadega T-särgid nagu näiteks "Skinny bitch", "That's hot, you're not", "Don't be jealous" jne.