Rootsi väljaande Damtidning teatel on prints Carl Philipi abikaasa Sofia käinud vargsi oma hambumust korrigeerimas.

Väidetavalt on endisest modellist printsess juba mõnda aega kandnud peaaegu nähtamatuid hambaklambreid, et praavitada esihammaste vahelist pragu. Klambreid tuleb iga kahe nädala tagant timmimas käia ning aegamööda kujundavad nad hambarea selliseks, nagu ortodont on sihiks seadnud.

“Jääb mulje, et printsess on juba mõnda aega ravi saanud ja hambad on liikunud,” annab üks rootsi hambaarst lehele oma hinnangu.