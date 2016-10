Vitali Belobrovtsev pani 13. oktoobri Õhtulehes pahaks, et sõna saavad isikud, kes venelasi ei austa ja peavad neid koguni riigile ohtlikena. Ta ütleb seejuures, et pole näinud pronksiöö sündmuste kohta avalikku ja sügavat eestikeelset analüüsi. Mart Helme 5000 võitlejat võib ju ekslik olla, kuid samas meenutagem, et Kohtla-Järve ajakirjanik Svetlana Loginova arvas, et pronksiöö tõstis venekeelse elanikkonna eneseteadvuse enneolematult kõrgele ja polevat kahtlustki, kelle vastu pööravad elanikud peidikutes olevad miinipildujad võimaliku sõjakonflikti puhul Ida-Virumaal.

TLÜ õppejõud Belobrovtsev on siiski kultuursem ja hoiatab, et piisab, kui ühel halval päeval väidetavalt eestlaste arvel elavad Ida-Virumaa venelastest energeetikud ei tule tööle. Ta soovib kodakondsuse nullvarianti ehk teisisõnu EV põhiseaduse asemel ENSV põhiseadust.

Niikaua kui kohalikud venelased jäävad riigile objektiks ega muutu subjektiks, jäämegi istuma püssirohutünni otsa, nagu ütleb Belobrovtsevgi. Siin ta vistiti küll ei viita lõimumisele kui normaalsele, iseeneslikule subjektistumisele, pigem kostub taamalt Vene Maailma hingus, mis külib Kremli propagandat.

Mina küsiks, mismoodi peaks lääne austus peaks välja nägema ning keda ja kuidas te ise austate? Eesti vabariigil on oma põhiseadus ja Euroopa Liidu liikmelisus, see on meie õigus. Meil on juba ehitatud demokraatlik euroopalik riik – seda rahvusriigina ja kultuuriautonoomiatega (ehkki Ida-Virumaal ilmneb veel jätkuokupatsiooni sugemeid). Tüli püsib seni, kuni kellelgi on teine, oma õigus.

Tulevik kujuneb geopoliitilise aegruumi arengus ja see ei pruugi tugineda ei meie ega nende õigusele, kahele korraga ammugi mitte – tuleb nii, nagu keegi ei teadnud karta ega julgenud loota.