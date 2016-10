Meie piir Lätiga saab endale kosmosetehnoloogia, kui ka kõrvalteed pikitakse täis autonumbrit tuvastada suutvaid kaameraid - kui käid Lätis liiga sageli, siis hakkab kosmosejuhtimiskeskuses punane tuluke plinkima, sa muutud kahtlusaluseks ja riik tõmbab su karmilt liistule. Niimoodi kavatseb riik töötlema hakata Lätis odavamat alkoholi ostmas käivaid Eesti elanikke. Tegu pole salaalkoholi, vaid täiesti legaalse poes müüdava kaubaga. Pealegi on kaupade vaba liikumine ELi üks aluspõhimõtetest. Milleks siis luua fooni, nagu oleks seaduslike ostlejate näol tegu justkui kurjategijatega?

Ametlik põhjendus on, et sel moel hakkab maksuamet välja selgitama neid, kes käivad Lätis selleks, et kaup Eestis maha müüa. Loogilisem tundub soov muuta Lätis käimine sedavõrd ebamugavaks, et rahvas loobuks ostureisidest.

Välistatud pole ka usutava heidutuse variant. Eston Kohvri Venemaale sattumiseni ei teadnud me sedagi, kus võssa kasvanud idapiir täpselt jookseb ning piiri väljaehitus kestab aastaid. Läti kui sõbraliku naaberriigi piiri pikime aga kõigest mõne kuuga täis kõrgtehnoloogilist varustust, mis sõelub välja lõunanaabrite juures liiga sageli külas käivad sõidukiomanikud. Seega peavad salajase arvelevõtmisega arvestama nii alkoholiostjad kui kasvõi pruuti väisavad armuvalus kodanikud või isegi Lätisse jäätist ostma põikav president Ilves.

Õitsele löönud kaubareisid Lätti pole ega tekkinud mitte niivõrd kahe naaberriigi elatustaseme erinevustest, vaid erinevast aktsiisipoliitikast. Olukorras, kus Eestis tõuseb lähiaastatel nii alkoholi- kui ka kütuseaktsiis Lätiga võrreldes oluliselt kiiremini, saab Lätis ostlemas käimine vaid hoogu juurde. Sel juhul täidab meie inimeste raha Läti, mitte aga Eesti riigikassat. Muidugi teeb see murelikuks mitte ainult maksuametit, vaid eelkõige poliitikuid. Seega on jälgimiskaamerate aktsioon rohkem poliitiline jõudemonstratsioon olukorras, kus üle terve ELi õitseb piirikaubandus. Kui on hirm, et riigieelarve jääb täitmata, siis kas selle saab lahendada kaamerate paigaldamisega? Või tasuks poliitikuil maha istuda ja arutada, kas kavandatud aktsiisipoliitika ikka täidab eesmärki?