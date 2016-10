Hurraaga toimunud aktsiisitõusuga ei lõigatud mitte sõrme, vaid suisa arterisse. Kas ikka uskuda rahandusministri jutte maksude heast laekumisest? Või on tegelik elu hoopis midagi muud? Praegu turgutab maksuraha, mis peaks toetama Eesti majandust, hoopis Läti riiki. Kui siiani käisid soomlased vodkarallil Tallinnas, siis on meie inimeste tõotatud maa nüüd Läti.

Kui alkoholitootjad hoiatasid aasta tagasi aktsiiside kergekäelise tõstmise eest ja juhtisid tähelepanu võimalikele tagajärgedele, siis ei uskunud valitsus seda jutu või tegi näo, et midagi ei juhtu. Nüüd tõdeme, et Lõuna-Eesti käib kütust ja alkoholi ostmas Lätist, sest need on seal odavamad.

Eestis räägitakse rahva tervisest ja selle edendamisest ning selle loosungi all kerkivad aktsiisid. Viina hinnal on poes juba lagi käes. Noorte tervise huvides võeti ette siidrid ja lahjad õlled. Kui meie omad tootjad kolivad tootmise näiteks Leetu ümber, jäävad Eesti inimesed tööta ja riik peab hakkama neid üleval pidama.

Sattusin hiljuti Valka ja otsustasin kõiges oma silmaga veenduda. Räägitu osutus tõeks. Valga omaaegses piiripunktis olev pood on ostureisile meelitanud pea iga kolmanda eestlase. Müüdav kraam on Eesti poodidega võrreldes kuni poole odavam. Omanike sõnul ei aja nad taga ülikasumeid. Juurdehindlused on väikesed ja kõik maksud tasutud. Ühe Valga poodide juhataja jutust selgus, et Eestis on kange alkoholi müük mullusega võrreldes kukkunud peaaegu 50 protsenti. Teisel pool piiri Valka poes on alkoholi ostmine tõusnud umbes 30 protsenti. Millest see kõneleb? Vaevalt on eestlane saanud kainemaks ja hakanud vähem jooma. Äri edeneb seal, kus kaup on odavam. Enam ei osteta mitte ainult endale, vaid ka naabrimehele, sõpradele ja sugulastele. Kui odavamalt saab, tuleb võtta! Eesti poodide juurdehindlusest kõneleb seegi, et Valkas maksab 0,5liitrine õllepurk alla 50 sendi, siis Tallinnas ja Tartus üle euro.

Kütuski on Lätis odavam. Valga endise piiripunkti taga on automaattankla. Kui Eestis maksab bensiiniliiter 1,089 ja diisel 1,079 ning pole vahet, kas tegemist automaat-või mehitatud tanklaga, siis Valkas maksab bensiin 1,04 ja diisel 0,94 senti liiter. Ja kliendikaardiga saab veel kuus senti alla! Tõrvasse, Otepääle ja Võrru kaupa toovad autod ei pea paljuks kõrvalepõiget teha ning Valka tankima sõita. Juhtidele on antud karm korraldus Eestis mitte mingil juhul tankida, seda tuleb teha Valkas.

Ehituskaupki on odavam

Välisriikide numbrit kandvad veokid vuravad Jõhvi–Valga maantee äärsetest tanklatest mööda. Sest milleks maksta rohkem. Enam kui poole tuhande liitrise paagi pealt on firmale hinnavõit märkimisväärne. Eesti tanklates need veokid ei tangi. Jutud siinse turu pingelisest olukorrast tunduvad puru silmaajamisena. Sest kuidas saab Eestis tõsta hinda esmaspäeva hommikul kaheksa senti, et järgmisel päeval lasta see jälle tagasi nädalavahetuse tasemele?

Valkast sõidab lõunaeestlane veel poolsada kilomeetrit edasi ja põikab sisse Valmierasse. Sealses ehitusmarketis on värvid, lakid, liistud ja ehitusmaterjalid 30 protsenti odavamad kui Valgas ja Tartus. Alkoholi, kütuse ja remondimaterjalide soetamisega on võit igal juhul märkimisväärne. Kui on vaja uusi hambaproteese või lihtsalt hambaid parandada, on sedagi mõistlikum teha Valmieras või Cesises.

Kui Tartus küsitakse implantaadi eest keskmiselt 1000 eurot, siis Valmieras tehakse see töö ära 500–600 euroga. Lätis pole lastud raviteenuste hinnal nii peadpööritavalt kasvada kui Eestis.

Miks on meil hindadesse pumbatud enam kui kolmandiku jagu õhku? Kui see välja lasta, võiksime julgesti lätlastega konkureerida.

Rõivas Lätti kaubareisile

Peaminister Taavi Rõivasel soovitan ette võta kaubareisi Lätti ja kõiges ise veenduda. Välisminister Jürgen Ligi võiks esimese kaubavisiidi teha samuti lõunanaabrite juurde. Loodetavasti pole tema Exceli tabel veel tuhmunud!

Hiljuti väisasin tööasjus Pihkvat. Venelased paigaldavad Luhamaa–Pihkva föderaaltrassile metallkarkasse, küljes kaamerad ja muud seadmed. Teed muudetakse tasuliseks. Hiljemalt jõuludest tuleb veokitel ja bussidel seal sõitmise eest kukrut kergendada. Maantee korrashoid nõuab raha ja seda tulebki võtta sõitjatelt.