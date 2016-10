Täna levis Eestis kulutulena Norra meediast sädeme saanud teade, et kahekordse olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähi dopingujuhtum tuleb sel nädalal rahvusvahelises spordikohtus (CAS) arutlusele. CASi avalikus töökavas see ei kajastu. Midagi enamat kui ajakirjandus ei tea ka Eesti Antidopingu nõukogu liige Kristjan Port.

„Oleme samas olukorras nagu kõik ülejäänud. Juhtumis on kolm osapoolt, see info peabki nende vahel olema ega tohikski kuidagi avalikult lekkida," lausus Port telefonitsi Õhtulehele. "Selles suhtes on kõik korrektne olnud. Samas see, et ta on niivõrd pikaajaline, lisab asjale müstilisust. Tavaline, reeglipärane nähtus ta ei ole jah.“

Võiks ehk Norra meedia teematõstatus olla hoopis Therese Johaugilt tähelepanu hajutamine? „Piirdun spekulatsiooniga, et minu arvates mitte," sõnas Port. "Need asjad on nii pikalt küpsenud. Ega keegi Norra meediast ei määra, kuidas CAS töötab. Ja kuna tegelikult meil ametlikku kinnitust pole, et see CASi kavas on, siis eks ta ole selline kahe vahel asi.“

Kas Eesti Antidoping ootab pikisilmi lahendit? „Kindlasti. Meile meeldiks, kui see lahend oleks selline, mis vabastab sportlase süüst, see oleks kõigile hea. Kuna meie käest küsitakse, aga me tõesti ei oska vastata, siis see on selliseks koormaks olnud kõik see aeg. Hea, kui see ära klaarub ja kohtuprotsess on läbipaistev. See oleks kõigile hea.“