Kulmude kuju ja paksuse järgi võib inimese kohta nii mõnedki järeldused teha, kirjutab The Zoe Report.

Arvad, et kulmud on lihtsalt kulmud? Vale puha! Tegelikult nad räägivad inimesest rohkem kui nad ise arvatagi oskavad.

1. Kui inimesel on pikad paksud kulmud, siis on suure tõenäosusega tegemist naisega, kes teab, mida ta tahab ja kuidas seda saada. Samuti on ta väga organiseeritud ja loogilise mõtlemisega.