13 aastat tagasi oli Khalil Rafati kodutu heroiinisõltlane kurikuulsas Los Angelese rajoonis. Viimase viie aasta jooksul on 46-aastane elujanuline ja terve mees avanud Los Angeleses juba kuus SunLife Organics'i mahlabaari, kirjutab Daily Mail.

Varem kõhetu ja vaid 48 kg kaaluv mees kaubitses marihuaana, ecstasy ja ketamiiniga ning pääses kahel korral surmasuust, kui arstid ta heroiini üledoosist päästsid. Praeguse miljonärist mahlabaariketi-omaniku elu muutus täielikult 2003. aastal pärast mahetoidu ja värskete mahlade valmistamisega kokkupuutumist.

2007. aastal hakkas Rafati ka Riviera tugikeskuse patsientidele tervist tugevdavaid jooke valmistama, mistõttu otsustas mees avada oma esimese mahlabaari sealsamas Malibus. See koht hakkas aina rohkem tuntust koguma ka väljaspool tugikeskust, mis ajendas Rafatit asutama ettevõtte, mille eesmärk oli armastada, ravida ja inspireerida. Tänaseks ulatub poe müügivalik väga erinevate maitsetega mahladest ja valgujookidest kohvi ja külmutatud jogurtini. Need sisaldavad näiteks aluselist vett, Himaalaja roosat soola ja võilillelehti.

Paljud kuulsused, sealhulgas Red Hot Chilli Peppersi esilaulja Anthony Kiedis, on Rafiti poodide sagedased külalised. Joogid Eluvesi (The Elixir of Life) ja Õnnelik (The Happy) on vaid mõned valikud mahlabaaride menüüs.