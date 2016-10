Täna on käes esmaspäev, see tähendab, et algab küll uus töönädal, aga jätkuvad ka eesti telesarjad. Vaata üle, mis su lemmiksarjades sel nädalal juhtub!

Maks üritab uuesti Vikaga plaani pidada ja lubab seekord läbinisti aus olla, see on aga temasugusele laveerijale raske ülesanne – eriti veel, kui Vika aususe kontrollimiseks kavala lõksu valmis seab. Sheff peab uue omaniku nõudmistega kohanema ja see on lausa talumatu ülesanne. Siis selgub aga restoranikollektiivi heldusest ülal peetava kodutu tõeline idenditeet ja see põhjustab paraja šoki.

“Naabriplika” (Kanal 2, kl 21:30)

Naiste kohta ringleb müüt, et on võimatu elada nendega koos, aga veel võimatum üldse ilma nendeta. Kui Kerepa saabub vallamajja sõnumiga, et Esna tulevik on ohus, sest kooli minevate laste arv väheneb, asub vallavanem Esna tulevikku päästma. Seekord asub tema kõrval ühisrinnet ehitama ka vend kirikuõpetaja. Peagi leiavad end väljapääsmatust olukorrast nii Maakler, Varik, Insener kui ka Sookrates. Ainus, kes loodab tekkinud olukorrast tüürida õnneliku lõpu poole on Kerepa. Aga nagu me lapsepõlvest mäletame – siis õnnelikud lõpud on ainult muinasjuttudes ja kes on juba Kerepana sündinud, see ka lõpetab nagu Kerepa.

Teisipäev

“Siberi võmm” (Kanal 2, kl 21:30)

"Siberi võmm" Kanal 2es. (Kanal 2)

Viktor Korol saabub Tõstamaale oma juuri otsima. Ta kohtub oma ema õe Milde, selle poja Arturi ning minija Mirjamiga. Hommikuks on aga vanaproua surnud. Tema kokkusurutud pihust leiab Viktor oma nimele tehtud testamendi. Viktorile tundub vanaproua surm kahtlane. Ta kutsub Priki endale appi. Kotkas, Haller ja Mari Hakel jätkavad Koroli minevikus tuhnimist. Mari leitud juhtlõnga järgi tuleb Tõstamaale Koroli jälgi ajama ka Kotkas. Korol, Kotkas ja Prikk lahendavad kolmekesi lõpuks vanaproua surma mõistatuse. Siberist sõidab kohale Viktori järjekordne endine pruut.

“Padjaklubi” (TV3, kl 21:30)

Missivalimised ja korisevad kõhud. Maria ema Diana osaleb fitnessmissi valimistel ja tüdrukud lähevad talle kaasa elama. Gretta jäetakse varastamise eest koduaresti, kus ta kättemaksuks uusi pahandusi haub. Maria ja Illimar pabistavad Illimari isa külaskäigu pärast. Misha telefon kaob salapäraselt ja hakkab oma elu elama, postitades sotsiaalmeediasse piinlikke paljastusi. Muidugi on ka raha otsas ja nälg majas ning tüdrukud annavad endast parima, et tööd ja toitu leida.

Kolmapäev

“Saladused” (Kanal 2, kl 21:00)

Kõrvalsuhtest armuvõrku! 30-aastane abielus ja kahe lapsega Paul saab oma armukese Agnese käest teada, et ootab last. Agnese soov on, et ettevõtjast Paul oma pere hülgaks ja hoopis temaga kooselu alustaks. Kompromissina tehakse kokkulepe, et Paul maksab korralikult lapsele elatist, kuid muul moel teda oma ellu ei võta. Lapse kasvades pole Agnes aga sellise lahendusega rahul ja üritab Pauli järjest suurema survega panna poja elus osalema, vastutama ning leiab ettekäändeid ka üha rohkema raha küsimiseks. Sellest häiritud Paul kohtub aga ühel õhtul 10 aastat hiljem pubis alkoholijoobes Taunoga, kes paneb ta kahtlema, kas Paul ikka ongi Eero isa…

“Pilvede all” (Kanal 2, kl 21:30)

Mari survestab Indrekut, et mees Sandra üles otsiks. Piret saab halva uudise, mis Voltsi hoopis rõõmustab. Sirje on raskustes ja peab raha nimel tegema raskeid otsuseid. Erik püüab läbi Andrese Liinaga lepitust leida. Piret ei raiska Aksli osas aega. Sirje räägib Albertile, mis Urmase aurupaadis tegelikult juhtus. Mari juurde tuleb ootamatu külaline…

Neljapäev

“Kellapid” (TV3, kl 20:00)

Tõeks saab mustemast mustem stsenaarium – Endel Kellap satub inimröövi ohvriks. Röövijatel tuleb aga silmitsi seista Endli vapruse ning tema ema kindlameelsusega.

“Kättemaksukontor” (TV3, kl 20:30)

"Kättemaksukontori" tiim (TV3)

Müsteerium 2. Freya on kindel, et salapärane haud on tühi, kuid pärast haua avamist selgub tõsisasi, et seal asuvad kahe inimese säilmed. Tundub, et surnute rahu sai väga räigel moel rikutud, kuid Rasmus tuleb ideele, et hauda võivad olla maetud võõrad inimesed. Luna saab lõpuks teada tõe oma vanemate kohta.

Reede

“Doktor Silva” (TV3, kl 21:30)