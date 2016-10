Hiina valitsuse kinnitusel on riigis viimase kolme aasta jooksul karistatud miljonit korrumpeerunud ametnikku, vahendas BBC.

Samuti on kinni võetud 409 karistuse eest välismaale põgenenud inimest. Statistika avaldasid kommunistliku partei tippametnikud, kes alustasid Pekingis kinnist parteipleenumit.

Hiina president Xi Jinping (MONEY SHARMA)

2013. aasta märtsis ametisse asunud Hiina president Xi Jinping on tuntud oma korruptsioonivastase meelsuse poolest. Samas väidavad mõned poliitikavaatlejad, et pistisevastane kampaania on andnud Xile võimaluse oma poliitilisi rivaale karistada. Xi ise on sellised süüdistused tagasi lükanud.