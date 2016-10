"Fentanüül on kümneid kordi tugevam kui heroiin. Linnas, kus elab 400 000 inimest, põhjustab fentanüül kuni 15 üledoosi päevas. See on Euroopa absoluutne rekord," lausub Itaalia telesaate "Le Iene" saatejuht Marco Maisano, kõndides Tallinna tänavatel. Marco Maisano reisis koos oma tiimiga Eestisse, et vaadelda kohalike fentanüülisõltlaste karmi elu – tema sõnul domineerib just siin tugevalt fentanüüli kasutamine. Kui Euroopas sureb üledoosi tõttu keskmiselt 19,2 inimest ühe miljoni elaniku kohta, siis Eestis on see arv šokeeriv: 113 inimest miljoni kohta. Võrdluseks tuuakse veel välja, et Itaalias on see number 8, Prantsusmaal 5, Hispaanias 13 ja Saksamaal 18.

Marco Maisano jalutab mööda üht Tallinna parki mitmete narkomaanidega. Ta tutvustab neist üht – 23-aastast Mihhaili, kes on fentanüüli tarvitanud viimased kümme aastat. Üheskoos vaadatakse doosi, mis on üsnagi väike. "Aga see toimib,“ kommenteerib Mihhail. Ta teeb fentanüüli viis või kuus korda päevas ning mõju kestab kuni kaks tundi.

"Kui ma ei tarbi seda, tunnen end kui deemon,“ tunnistab mees. Kuigi Mihhaili parim sõber suri fentanüüli üledoosist, et suuda noormees ise sellest loobuda. Mihhaili vanemad usuvad, et noormees on narkootikumidega lõpu teinud ja käib nüüd usinalt tööl. Tegelikult on Mihhaili töö aga varastamine. Tööle – ehk varastama – minnes muutub ta lausa teiseks inimeseks ning näeb vägagi šikk välja. Muidu tekitaks ta ju rahvas kahtlusi, kommenteerib ta. Nii näidataksegi, kuidas Mihhail ühest Rotermanni kvartalis asuvast poest edukalt 22-eurose vesti varastab. Fentanüüli tarbiv rase naine põhjustab suure šoki Saatejuht Marco Maisano läheb koos seltskonna narkomaanidega nendest ühe korterisse. Seal istub kaheksandat kuud rase naine, kes Maisano suureks šokiks samuti fentanüüli süstib. "Kas tead, mis võib juhtuda sinu lapsega, kui seda süstid?“ küsib ehmunud Maisano. Naine noogutab ning lisab, et saab raha fentanaüüli tarbimiseks oma mehelt, kes on samuti sõltlane. Maisano palub sel hetkel filmimises pausi teha, sest ei suuda seda vestlust jätkata. "Anna andeks, tean, et see on väga kole, aga ma ei tea, mida muud saaksin teha,“ tunnistab naine. Ta lubab, et pärast beebi sündi enam fentanaüüli ei tarbi. Tegelikkuses pole fentanüülisõltuvus vaid vaestest oludest pärit inimeste probleem, nendib Marco Maisano. Külla minnakse 26-aastasele Karlile, kes tunnistab avameelselt: ta varastab oma ema tagant, sest narkootikumide jaoks on raha vaja. Mees saab suurepäraselt aru, et on eluga ummikus, kuid narkootikumidest loobumiseks tal jõudu ei ole. Küll aga kinnitab ta: kui keegi küsib, kas hakata fentanüüli kasutama, ütleks ta, et see on kohutav viga.