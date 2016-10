Homme hommikul kell 8.55 alustab ETV ekraanil uus draamasari "Ballykissangel", mis jutustab vaatajatele põneva loo Iirimaa mägiküla värvikast eluolust. Pisikese küla elust ei puudu ka intriigid.



Ballykissangel on väljamõeldud külake Iirimaa mägedes Wicklow' krahvkonnas. Kõik tunnevad seal kõiki ning kõik teavad üksteise elust kõike. See omakorda tähendab, et tühjajutuveski jahvatab hoogsalt. Kogu külakese elu keerleb katoliku kiriku ja selle võistleja - kohaliku kõrtsi - ümber. Isa Peter Clifford saabub Inglismaalt Manchesterist ja taipab kohe, et tal tuleb kohalikega maid ning puid jagada.



Külaelu on sootuks teistsugune kui suurlinnaelu. Isa Cliffordil on vaja käia kaugetes maakolgastes, aga autot ega juhiluba tal paraku pole. Erinevalt kirikla võltsvagast preestrist MacAnnallyst arvab Peter, et inimestel peab olema õigus ise otsustada ja oma peaga mõelda. See on aga kohalikele harjumatu. Kogudusse kuuluvad värvikad isiksused: jõukas ettevõtja Brian Quigley, tema tütar Niamh, kes on kihlatud kohaliku politseiniku Ambrose'iga, ja teised. Kõrtsiomanik Assumpta Fitzgerald ei salli inglasi ega preestreid.



Sarja avaosas kolib isa Peter Clifford Inglismaalt väikesesse Iiri külasse. Assumpta Fitzgerald, esimene kohalik, kellega ta kokku juhtub, annab mõista, et ta pole teretulnud. Sisseelamine läheb üle kivide ja kändude. Jõukas ärimees Brian Quigley paneb pahaks kahtlast nõu, mida isa Peter andis tema tütre peigmehele. Probleeme tekitab seegi, et Brian tellis kirikusse luksusliku kliimaseadme ja faksiaparaadiga pihitooli.



Värske sari on ETV ekraanil alates homsest argipäeviti kell 8.55. Kordust saab näha õhtuti kell 17.40.