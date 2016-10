Homse liigakarika kohtumise eel Liverpooli ning Tottenhami vahel teatab Inglismaa meedia, et suuretõenäosusega saab punasärkide algkoosseisus näha Eesti koondislast Ragnar Klavanit.

Viimati täpselt kuu aega tagasi Liverpooli eest väljakul käinud Klavanit on homme platsile oodata, et põhiraskust kandnud mängijatele veidi hingetõmbeaega anda. "Ragnar Klavan on ideaalne mees, andmaks emmale-kummale kahest põhikeskkaitsjast (Lovren, Matip) puhkust," kirjutas This is Anfieldi.

"Eestlane ongi ilmselt selleks meeskonda toodud, et kindlustada tagalat. Ta on mängija, kellele saab sellistes teisipäeva õhtustes mängudest kindlalt loota."

Homses liigakarika neljanda ringi kohtumises võõrustab Liverpool kodustaadionil kell 21.45 Tottenhami.