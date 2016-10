Üheksa aastat tagasi Leigo järvemuusikal kohtunud Luisa Värk ja Taavi Rõivas teatasid, et sõuavad abieluranda.

"Luisa ja Taavi on nagu üks. Piltide järgi võib kehakeelt lugedes öelda, et nad on tugev paar, armastavad, toetavad ja usaldavad teineteist. See on taevas sõlmitud liit," analüüsis kehakeeleekspert Atali Stahlman Eesti esipaari staatusesse tõusnud peaminister Taavi Rõivase ja tema elukaaslase Luisa Värgi kehakeelt möödunud aasta juulis Õhtulehele.

