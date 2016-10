Juba maikuus hakati sahistama, et peaministripaari perre on oodata järelkasvu. Siis meie riigi teine paar uudist ei kinnitanud, kuid kärtsroosa kleit, mida Luisa kandis 23. juuni võidupüha paraadil, ei jätnud kahtlustki. Siis tõstatati taas küsimus, mis Luisat ja Taavit saatnud aastaid: millal te lõpuks abiellute?

Luisa kirjutas Twitteris, et suvel täitus nende armastusest 9 aastat ning selle märgiks särab tema sõrmes imearmas ehe. Õhtuleht puuris kullipilguga Luisast tehtud fotosid, et näha, millal kaunis sõrmus tema sõrme tekkis.

Täna saabus kauaoodatud rõõmu-uudis, et meie peaminister on aastaid kestnud survele järele andnud ja oma elukaaslase Luisa lõpuks naiseks palunud! Et paarike pole pikemaid kommentaare jaganud, võime vaid oletada, millal suursündmus aset leidis.

Mõned päevad hiljem hakati sahistama, et Luisa ja Taavi võivad olla salaja abiellunud. Silberauto suuromaniku ja Eesti Energia nõukogu liikme Väino Kaldoja 25. juunil peetud sünnipäevapeo külaliste nimekirjas ilutses teiste seas kõige esimesse laudkonda istuma pandud peaministri perekond, kes kõik kandsid ühist perekonnanime - Taavi, Miina ja Luisa Rõivas, kirjutas Publik. Juba siis uuris Õhtuleht kriitilise pilguga paar päeva varasemaid paraadi fotosid ja ei näinud abielusõrmuseid kuskil. Näitame ka teile, et siis polnud Luisal ka kihlasõrmust sõrmes.

Järgmisel korral oli peaministripaar avalikkuse ees 4. juulil toimunud USA saatkonna vastuvõtul, kus samuti kihlasõrmust ei olnud. Naise vasakut kätt ehib vaid hõbedavärvi tavaline rõngas.

(Tiina Kõrtsini)

(Tiina Kõrtsini)

Ka 8. juulil, kui Luisa esineb Lauluväljakul Õllesummeril, on tema ainsaks sõrmeehteks seesama hõbedavärvi rõngas.

(Alar Truu)

20. augustil pidas president Kadrioru lossi roosiaias aga taasiseseisvumise aastapäevale pühendatud pidu, kus on näha, et sedapuhku on Luisa parema käe neljandasse sõrme juba tekkinud rõngas, mida kaunistab ka kivi.

(Teet Malsroos)

Jääb küsimus - millal peaminister siis ühele põlvele laskus? Luisa on ajakirjanduses rääkinud, et nad kohtusid Taaviga esmakordselt üheksa aastat tagasi Leigo Järvemuusikal. 2007. aastal peeti festivali 17. ja 18. augustil, seega võib pilte vaadates järeldada, et just ühel neist päevadest tänavu Taavi tähtsa küsimuse küsis ning sellele jaatava vastuse sai.