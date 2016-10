Eile võitis Lewis Hamilton karjääri 50. etapi, kuid britt oli terve võistluse mures, kas jõuab ikka finišisse.

"Ma mõtlesin kogu aeg ainult sellest, kas mu auto veab ikka lõpuni välja," rääkis Hamilton pärast USA GP-d, mida juhtis algusest lõpuni. "See oli ilmselt mu karjääri kõige pikem võidusõit. Iga ring painas mind mõte, et midagi võib juhtuda, näiteks käigukast võib alt vedada.

Iga kord tagasirgele jõudes, kartsin meeletult. Auto helises väga hästi, nii nagu peaks, aga samamoodi kõlas see Malaisias, kuid siis pidin liidrikohalt katkestama. See vahejuhtum kummitas mind terve võistlus. Kui lõpuks ületasin finišijoone, tänasin masinat, et vedas mind lõpuni."

Kaks võistlust tagasi katkestas valitsev maailmameister Malaisias liidrikohalt 15 ringi enne lõppu, kui ta mootor ütles järsku üles. "Ma ei julge enam mootorit 100 protsendiliselt kasutada. Mõnikord ei pannud jalga täielikult põhja, sest mingil teadmata põhjusel see mu vormelile ei sobi. Mul on neli mootorit alles ning loodan, et need on 100 protsenti töökindlad. See oleks väga suur kergendus."

Käesoleval hooajal on sõitmata veel kolm etappi. Üldarvestuses juhib Hamiltoni tiimikaaslane Rosbergi ees 26 punktiga.