Maniküüritrende on nii palju, et varsti võib juba iga päev omamoodi küüntega ringi käia. Nüüd on aga mõeldud välja ka midagi neile, kellele väga meeldivad lilled ja loodus üleüldse.

Uus maniküüritrend on otsekui mõeldud rohenäppudele, sest näpud saavad sõna otseses mõttes roheliseks. Erilist rõõmu peaks see valmistama neile, kelle lemmiklilledeks on sukulendid ehk lihaktaimed.

Nimelt tuli Austraalia kunstnik Roz Borg hiljaaegu välja sukulendimaniküüriga. Ta võtab väikesed sukulendid ning kinnitab need liimi abil küüntele. Kes tahab, et kõik kümme näppu oleksid sellise maniküüriga, peab varuma kaks tundi aega, sest just nii kaua võtab kahele käele taolise maniküüri tegemine.

Siiski tasub mainida, et maniküür ei pea kuigi kaua vastu ning eriti midagi teha ei saa, kui küünte küljes taimed on.

Samas rõhutab kunstnik, et taimedele ei tehta taolist maniküüri tehes sugugi liiga. Nimelt on liim, mida ta kasutab ökoloogiline ning pärast seda, kui taimed on küünte küljest lahti tulnud, saab need uuesti maha istutada ja need hakkavad uuesti kasvama.