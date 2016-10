Poptäht Taylor Swift kinnitab kohtupabereis, et USA raadio-DJ David Mueller ajas talle fännikohtumisel käe kleidi alla ja käperdas teda.

Mueller väidab, et sai Swifti alusetu süüdistuse tõttu raadiojaamast KYGO sule sappa. Ent lauljatar kaebas ta 2015. aasta oktoobris omakorda kohtusse, süüdistades meest seksuaalse alatooniga kallaletungis ja vägivallatsemises, vahendab People.

Kohtupabereis räägib Taylor, et poseeris koos DJ-ga pahaaimamatult foto jaoks. “Täpselt sel hetkel, kui pildistamisaeg saabus, võttis ta oma käe ja lükkas mu kleidi alla ja krabas mul kannikast kinni. Ja ma üritasin küll eest ära tõmbuda, aga käsi püsis paigal.” Mueller on väitnud, et tema käsi sattus Taylori kleidisaba alla täiesti kogemata. Kuid too on veendunud: “See oli täiesti tahtlik. Ma pole eales milleski nii kindel olnud.”

Lauljatar kinnitab, et juhtunu ajas ta meeleheitele. “Tundsin, et mind on rüvetatud viisil, mida ma polnud varem kogenud. Meet-and-greet peaks olema olukord, kus tänad inimesi tulemast, võtad inimesi vastu oma kodus, milleks kontserdipaik tol päeval ju ongi. Ja mind lõi tummaks, et keegi võib seda külalislahkust nii kurjalt ära kasutada.”

Lisaks kinnitab Swift, et Muelleri vallandamises pole temal mingit rolli.