Kõik me oleme nagu lumehelbekesed - omamoodi erilised, kuid ometigi on igale sodiaagimärgile mingid kindlad omadused iseloomulikud. Seda ka voodis.

Impulsiivne ja kärsitu Jäär tahab ka voodis liikuda kilomeetri minutis. Voodisse ja välja - kähkukad on sinule omased. Ei tasuks siiski unustada, et seksile aega pühendamisel on omad eelised.

Kuigi paljud Jäärad igatsevad aeglasemat ja pikemat ühet, siis tunnevad nad survet kiirustada. Ja nii saabki kogu mõnu läbi oodatust kiiremini.

Proovi: Meenuta endale, et eelmänguga ei tasu kiirustada - sa pole jooksurajal! Naudi igat sammu! Võite vahepeal peatuda ja ühte taas kuumaks ning kirglikuks ajada. Mängige mängu - kes peab kauem enne finišit vastu...

Sõnn

Seda märki tunneme me kõik kangekaelsetena. Ometigi pole nende probleemiks jäikus voodilinade vahel. Sõnnid on avatud katsetama ja eksperimenteerima seksis, kuid ei taha proovida uut tüüpi inimesi voodis.

Kui oma mugavustsoonist välja murraksid, siis võiksid kogeda midagi erakordselt meeldivat.

Proovi: Kui oled vallaline, siis proovi Tinderit ja valluta mõni punapea või pikajuukseline kutt. Mine baari, kus tavaliselt ei käi ja leia partner.

Kaksikud

Kaksikud on osavad flirtijad ja valdavad hästi magusat, kuid veidi räpast kõnepruuki. Samas on raske neil oma meelt vabaks lasta ja õigel hetkel lihtsalt nautida.

Proovi: Oluline on saada kontakt oma füüsilise poolega enne kui linade vahele hullama lähete. Abiks võib olla erootiline massaaž. Sobida võiks ka soe vann koos kallimaga. Keskenduga kätega teineteise masseerimisele - peske pead, ajage vahutav seep ihule laiali jne. Mida rohkem suudate keskenduda tundmisele, seda lihtsam on aju mõtetest ka välja lülitada.

Vähk

Kas postitad Facebooki mälestusi keskkoolist ja endistest kallimatest? Kõlab nagu klassikaline Vähk!

Vähid on tavaliselt väga nostaligilised ja kipuvad elama minevikus. See ongi põhjus, miks nad tihti ka oma endiseid partnereid igatsevad. Aga olegem ausad - on raske kogeda kuuma ja kirglikku seksi, kui mõttes ajad eksi taga.

Proovi: keskendu partnerile - vaata silma, hingake samas rütmis, prooviga hästi intiimseid poose - nt lusikas või seks süles.

Lõvi

Kes oleks osanud aimata, et Lõvid, kes on sündinud tähelepanu nautijad - nad kardavad intiimsusega kaasnevat ebakindlust.

Lõvi võib olla voodi arg. Kui sa ei tunne end oma kehas enesekindlalt ja ei usu oma võimetesse võrgutada - siis ei naudi sa seksi.

Proovi: Et end seksi ajal hästi tunda - su partneriks peab olema keegi, kes kohtleb sind jumalikult. Sa pead julgelt oma partnerile rääkima, mida sa tema juures jumaldad. See viib selleni, et tema vastab samaga! See peaks tõstma enesekindlust ja julgust tõeline möire valla päästa.

Neitsi

Neitsitel ei tohiks olla mingit probleemi oma lustliku ja seiklusliku poolega ühenduse saamises. Maamärk, mis esindab sensuaalsust, puudutusi ja keha.

Suhtlemine on see, kus komistad ja hätta jääd. Raske on tantsida tantsu, mille samme pole sulle selgitatud...

Proovi: rollimängud või kaardid, kus mõlemad pooled teavad, et mis järgneb, mida oodata. Asi mutub mänguliseks ja ei kõla tüütu õpetusena.

Kaalud

Märk partnerlusest - nad hoolivad oma kaaslase heaolust. Suhtes on andvad.

Probleemiks võib saada see, et võivad panna liiga palju rõhku teise inimese rahuldamisele voodis - nad unustavad enda heaolu ja naudingu.

Proovi: et vältida enda mõnust loobumist- näita partnerile, mida on sinul kõrgpunkti jõudmiseks vaja.

Skorpion

Kindlasti kõige kuumem sodiaagimärk! Sa ei pidurda end ja oled valmis proovima kõike! Kipud kiiresti end siduma, mistõttu tasub veenduda, et kaitsed oma emotsionaalset poolt.

Proovi: Mediteerimine või kirjutamine võiks olla sulle abiks, et oma tunnetes selgust saada. Nii saad nautida seksi ilma süütundeta.

Ambur

Kui leiavad õige paarilise, siis tõeline side ja mõistmine.

Nad asetavad oma partneri pjedestaalile, kuid kui kaaslane ei ole selle vääriline, siis mõtlevad Amburid, et see kaaslane ei väärinudki seda kohta.

Kõigil on kehvemaid päevi, aga kui su partner saab alati enne sind, ei paku sulle naudingut jne. - üks kindel- ta on lihtsalt kehv armastaja.

Proovi: Ära anna alati nii lihtsalt alla. Luba inimesel olla inimene. Ja meenuta endale, et kui seks pole enam nii imeline, kui see varasemalt näis, siis kirge saab taas üles kütta. Oluline on suhet kuuma ja kirglikuna hoida. Uued poosid, mänguasjad, nädalavahetus eemal jne.

Kaljukits

Kaljukitse valitseb jäik planeet Saturn, mistõttu on neil raskusi füüsiliselt enda vabaks laskmisega.

Proovi: Retk poodi end hellitama - uus pesu võib muuta naise põrgulikult seksikaks. Seksikalt riietumine aitab tõusta loomulikul sensuaalsusel.

Veevalaja

Veevalajatel võtab aega, et rutiinist ja argipäevast end välja kiskuda ning pühenduda seksile.

Proovi: Terve päev tasub tegeleda kasvõi pisikeste asjadega, mis aitaksid kaasa enesearmastusele. Seksikad sõnumid, seksiga vürtsitatud novellid lõunapausil... See kõik loob sobiva meeleolu, et õigel hetkel armuaken avada!

Kalad

Kalad on uskumatult empaatilised. Samas neil võib voodi olla igav ja monogaamsus näida tüütu.

Kõikides sodiaagimärkidest on Kalad just need, kes vajavad voodis vaheldust, et saada rahuldatud.