"On üsna kahetsusväärne, et erakonna esimees keset ööd oma Facebooki seinale pooltõdesid või mõnes punktis lausa selgeid valesid postitab," kirjutab Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson vastuseks Edgar Savisaare postitustele sotsiaalmeedias.

"Olen veendunud, et taoline tegevus ei ole mõistlik ning tekitab erakonnas kongressi eel lihtsalt tarbetult paksu verd ja pahameelt. On üsna selge, et taoliste valede avaldamine ei ole kellelegi lubatud.



Ma ei pea mõistlikuks hakata Edgar Savisaare esitatud väiteid ükshaaval ümber lükkama, sest tema kommentaari rahulikult lugedes, saab kiirelt selgeks, et Savisaar on liikunud tõdede juurest fantaasia valdkonda. Kirja pandud väited ei vasta tõele ja ei vääri seega ülemäärast tähelepanu. Need on kirjutatud lihtsalt lootuses külvata segadust.



Kinnitan kõigile, et Keskerakonna büroo töötab endiselt edasi, kõik büroo töötajad on jätkuvalt tööl ja saavad peasekretäriga tööalaselt väga edukalt hakkama, Kesknädal ilmub endiselt ja erakonna meililistis ei tsenseerita kedagi.



Rõõmu teeb ka asjaolu, et Keskerakonnas ei ole asutud kedagi aukohtu kaudu parteist välja heitma. See on meede, mida veel sellel kevadel soovis rakendada Edgar Savisaar ise, kuid kogu erakonna õnneks otsustas aukohus toona, et Aadu Musta ja Mailis Repsi vastu esitatud valekaebused ei ole pädevad ning head inimesed jäid erakonda alles.



Mis puudutab aga erakonna esimehe esimest öist postitust, kus ta pahandas, et tema eest varjatakse erakorralise kongressi delegaatide nimekirja, siis ma laiendaksin seda väidet – nimekirja ei avaldata mitte ühelegi kandidaadile. Tegemist on otsusega, mis kehtis ka eelmise kongressi eel ja mille täitmist Savisaar tookord vägagi häälekalt nõudis.



See on juhatuse poolt vastu võetud otsus ning mõeldud selleks, et keegi ei saaks delegaate survestada ega nimekirju vastavalt enda suvale mõjutada. Nimekirjade saladuses hoidmine on väga vajalik, et tagada võrdne ja aus konkurents erakonna juhtorganitesse," kirjutab Simson oma vastuses.