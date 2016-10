Mida on oodata, kui vanusele ilmub ette number neli? Etteruttavalt võib öelda, et oodata on nii häid kui ka veidi halvemaid asju.

Iga uus number vanuse ees toob kaasa omajagu muutusi. Veebiportaal Cure Joy toob välja mõned muutused, mis ootavad naisi siis, kui nad saavad 40-aastaseks.

1. Enam ei tasu loota, et lõpetad päevaks saia söömise ning hakkad kohe kaalu kaotama. Kahjuks on vanemas eas vormis püsimine järjest keerulisem ning nii võibki juhtuda, et sööd kolm friikartulit ja avastad, et kaal on senisest mitu numbrit kõrgem.