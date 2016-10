Nii Conte kui Mourinho vestlust ei eitanud, kuid sõnasid, et selle sisu jääb salajaseks. "Minu arvates peab eravestlus jääma privaatseks, "sõnas Chelsea juhendaja. "Kui keegi leiab midagi, siis las olla. Ma arvan, et täna võis ja pidi rahvast käima tõmbama küll, eriti kui meie 4:0 eduseisult oli kuulda ainult külla sõitnud ja kaotusseisus ManU toetajaid.

Kõiki inimesi valdavad emotsioonid. Kui tahate elada emotsioonideta, siis jääme kõik koju ja mina vahetan töökohta. Aga mängijad väärisid pärast sellist esitust oma fännidelt kiitust."

Mourinho on tuntud emotsioonide pärast ning üritab alati kodupublikut käima tõmmata. "Te teate mind - ma rääkisin Contega, mitte teiega," vastas ManU ajakirjaniku küsimusele. "Ma ei ole selline mees, kes räägib teile asju, mida ei taha jagada. Minu ja Antonio vahel juhtunud on meie kahe asi. Kui tema tahab rääkida, siis see on tema probleem."