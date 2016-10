See, et häbemekarvad halliks lähevad - see on täiesti kindel, kuid kuna - on väga individuaalne.

Enne hädakisa ja pühendunut kitkumist peaksid teadma, et see on täiesti normaalne, sest häbemekarvad muudavad inimese vananedes tooni, vahendab Womens Health.

Asjaga on seotud sinu geenid, mistõttu pole see asi, mida võrrelda oma eakaaslastega või mille pärast muretseda.

Samuti ei pruugi häbe muutuda halliks siis, kui sinu kiharad on muutumas halliks. Enamasti ongi nii, et esmalt lähevad halliks juuksed, misjärel võib alles eeldada, et halliks läheb ka häbe.

Vähemasti 23 protsendil elanikkonnast on pea 50ndates hall.

Kui aga arvad, et sinu häbe on muutumas halliks enneaegselt, siis võib süüdi olla ka vitamiin B12 puudus,kilpnäärme või ajuripatsi alatalitus.

Välistatud pole ka see, et sul võib olla nahahaigus nimega viltiliigo - hallinevate karvadega peaks siis kaasnema valged laigud nahal.

Uuringud näitavad, et need on kõige sagedasemad põhjused, miks inimeste juuksed liialt varakult halliks lähevad. See omakorda võib tuua kaasa ka häbeme varasema hallinemise.

Kuidas seda peatada?

Kuna karvade halliks muutumine on geneetiliselt määratud, siis on raske paratamatuse vastu võidelda. Siiski pole see võimatu.

Esimeseks sammuks peaks olema suitsetamisest loobumine. Suitsetajatel on oht hallide karvade tekkeks 2,5 korda suurem.

Kui sa ei suitseta, siis tuleks tarvitada vitamiin B12 vitamiine või muid B- vitamiine, kus oleks ka joodi ja seleeni. Alati tasub nõu küsida ka oma arstilt.