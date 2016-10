Fookusse tõuseb sisetunde usaldamine, ent otsuse langetamiseks kaalu kõiki fakte. Üle tuleb vaadata ka suhted, nii romantilised kui tööalased ning loobuda sellest, mis oma aja ära elanud. Ümbritse end inimestega, kelle seltsis tahaksid rohkem aega veeta ning märkad, kuidas pisikesed olmeprobleemid tasapisi kaduma hakkavad.

KAKSIKUD

Alati tasub jalge ette vaadata, mitte pea üksnes pilvedes hoida. Sinu ellu saabub uus hingamine nii mõttemaailmas kui argielus, sinuni jõuab partner, töö, elukoht või mis iganes oled soovinud. Sinul endal jääb vaid nautida praegust olukorda ja loota vaid parimat.

VÄHK

Kas tunned, et sinu elus on midagi valesti, sest kõik tundub korras olevat? Vahel ei tunne me rahulolu ära, kui see käes on ja ootame ikka midagi enamat. Unusta ärevus ja naudi, et vahelduseks ei pea sa millegi pärast muretsema. Kui õnnelikkus ei ole sinule omane tundmus, õpi seda tundma. Oled käinud läbi pika tee, mis jõudnud viimaks lõpule. Naudi, naudi ja veel kord naudi

LÕVI

Nädala märksõnaks saab pere ja koduga seotud. Kasuta seda aega kõigeks koduga seotuks, sest just see paistab kõige paremini sujuvat. Ürita külastada ka lähedasi, keda pole ammu näinud-kohanud. Võimalik, et sinuga võtab ühendust mõni kauge sugulane ja teatab häid uudiseid. Ehk kohtad hoopis vana sõpra või sõbrannat. Igal juhul on kõik taolised kohtumised sinu jaoks meeldivad.

NEITSI

Õhulossid lagunevad ning ees ootab maapind. Ehk olekski parem, kui pööraksid rohkem tähelepanu reaalsele elule ja väldiksid pea pilvedes elamist. Unistamisest loobuda ei tohi, kuid selle kõrval ei tasu päris elu unustada. Tundub, justkui kõik, mida teeksid, kipub vaidluste suunas, seega ürita tuju kontrolli all hoida ja ära võta teiste öeldut nii südamesse.

KAALUD

Võidukas nädal, kus sinu ees avaneb mitmeid uksi. Täituvad varasemalt loodud eesmärgid või unistused, seega ürita endas mitte kahelda ning kindlameelselt edasi astuda. Otsused, mida langetama pead, tulevad kergelt ning tõenäoliselt ei eksi sa ka valikute tegemisel.

SKORPION

Kuigi oled julge ja pakatad energiast, hoia silma peal kangekaelsusel. Sul ei pea alati õigus olema ning kuulama peab ka teiste inimeste arvamusi. Täpselt niisamuti ära ürita kedagi petta või midagi varjata, sest sauade energia toob varem või hiljem selle päevavalgele. Ole ettevõtmistes julge ning ära karda arvamust avaldada, kuigi tee seda vaid siis, kui pead kriitikat tõesti vajalikuks ja põhjendatuks.

AMBUR

Tööelus võib tulla ette vestlusi seoses ametikõrgendusega. Võimalik, et sulle pakutakse ka tööd mõnes teises firmas. Ära pelga väljakutseid. Kui alles otsid tööd, on siingi võimalused suured, isegi kui praegu nii ei tundu. Rahalises mõttes peaksid jõudma lähiajal positsioonini, kus oled rahul nii vaimses kui materiaalses võtmes.

KALJUKITS

Võitlemist tuleb nüüd ette korralikult, kuid ära karda vastu panna, sest sul on, mida pakkuda ja olla edukas. Sul tuleb uskuda iseendasse, hoida pea kõrgel ja uskuda, et lõpetad kohas, mis on sinu jaoks õige. Kui mõtled karjäärivahetusele, oled edukas, kui seda teed, kuid sealjuures tuleb sul arvestada kõva konkurentsiga. Tähelepanu peaksid pöörama enda rahaasjadele!

VEEVALAJA

Kas oskad kuulata sisetunnet või lähtud pigem teiste arvamusest? Nüüd on aeg pigem kuulata seda, mida ütlevad sinu alateadvus ning sisetunne. Erilist tähelepanu pööra unenägudele, sest neis võib sisalduda sinu jaoks olulist. Mida paremini suudad enda alateadvuse ja keha vajadusi kuulata, seda edukam oled ka argielus.

KALAD