Enne veel, kui saame hakata mõtlema talvistele sõiduvõtetele, tasub teha kindlaks, et meil talvel üldse millegagi sõita on. Kuidas autot talveks ette valmistada, millest alustada? Siin on väike auto talveks ettevalmistamise ABC.

November ja tihti ka oktoober tuletavad meile teinekord varahommikuti juba meelde, et on talv on ukse ees. Kui me endale lisame külmade tulles riidekihte ja lumega paneme soojemad saapad, siis auto jaoks kipub talv teinekord tulema ootamatult. Auto puhul asendavad mantlit ja saapaid mõned võtted, mis võivad päästa kulukast ravist.

Mida peaks talveks ettevalmistudes teadma vedelikest ehk jahutusvedelikust, aknapesuvedelikust, õlist ja diislist, miks on mõistlik rehvid aegsasti vahetada ja akut kontrollida ning milliseid vahendeid tasuks varuda auto puhastamiseks talvistest ollustes, loe Acceleristast.