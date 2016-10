Nüüd aga on Aabil nähtavasti nii suur hirm, et mina delegaatidega ise räägin, nii et neid varjatakse minu eest. Piinlik küll, kui erakonna esimehele antakse käsk mitte näidata delegaatide nimekirju. Küllap kardetakse, et kui ma mõne saadikuga räägin siis võib see meelt muuta ja hääletab Ratase asemel kellegi teise kandidaadi poolt," kirjutas Savisaar pildi kõrvale.

Postitusele on tekkinud mõned üksikud esimeest toetavad kommentaarid. "oh jh,no on ikka lolle.võimuhullus .sellised reedaks ka kogu eesti rahva,pole kahtlustki." avaldab arvamust üks. "Imelik on hoopis see, et Ratase-Simsoni-Repsi leer sellist käekirja harrastavad. Nad on ise väitnud, kuidas nemad tunnustavad Edgar Savisaart erakonna esimehena ja ajavad nn valget poliitikat. Ju see on Ikka olnud tühi jutt!" pahandab teine.