Kaksikud Kui sul vedeleb kodus mingi seade, mis töötades juba pikemat aega kahtlast häält teeb, siis nüüd võib see riistapuu sootuks töötamise lõpetada. Sama võib ülekantud tähenduses kehtida ka suhete või olude kohta.

Sõnn Kuigi sulle tavaliselt meeldib konkreetne ja asjalik maailm, tunned nüüd tõmmet müstiliste asjade vastu. Võimalik, et kohtad kedagi, kes pöörab su mõttekäigud korraks pea peale.

Jäär Aeg soosib muudatuste tegemist või vähemalt nende planeerimist. Kuid kõik peab olema korralikult läbimõeldud. Peresuhetes on nüüd vajalik eriline viisakus ja taktitunne. Traumaoht!

Vähk

Päev võib tuua esile sellise arengu, mis on sulle vastumeelne ning millele üritad vastu seista. See aga ei oleks mõistlik tegu - selle asemel püüa see sündmus enda jaoks võimalikult meeldivaks kujundada.