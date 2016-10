Jäär

Marsi-Uraani kvadraat toob lähipäevadesse rahutust, kiirustamist, plaanide muutusi. Võimalikud on üllatused, ootamatused. Aeg sobib läbimurde sooritamiseks, surnud punktist välja murdmiseks.

Sõnn

Propaganda või muud jõulise informatsiooni vormid võivad nüüd suuremat rolli mängida. Keegi üritab sulle midagi vägisi selgeks teha. Ettevaatust ka liikluses ja ohtliku tehnikaga ümberkäimisel!

Kaksikud

Mina-sina suhe on täna selgelt märgatav. Partnerlus on niisiis valdkond, mis koondub rohkem fookusesse. Teised inimesed on täna peegliteks, mille kaudu saad ka endast paremini aru.