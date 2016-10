Esimese Põhjamaade firmana määras Tieto roboti oma andmejuhtimisega tegeleva äriüksuse juhtkonna liikmeks. Robot nimega XXXX on esimene tehisintellekt, mis on nimetatud OMX börsinimekirjas oleva ettevõtte juhtkonna liikmeks.

XXXXist saab täieõiguslik juhatuse liige ning ta omab ka hääletamisõigust.„Ma olen uhke, et saame olla esimene põhjamaine ettevõte, kes kutsub roboti oma juhtkonna liikmeks. Meie missioon on luua intelligentsem tulevik. Meie arendajad soovivad katsetada, kuidas tehnoloogia saab aidata ettevõtteid andmepõhiste otsuste langetamisel. Ma olen kindel, et XXXX aitab meil leida informatsiooni ning langetada andmete põhjal otsuseid teistmoodi kui inimesed, ja seeläbi luua midagi ennenägematut,“ ütles uue äriüksuse juht Ari Järvelä.

XXXXi roll juhtkonnas on langetada andmepõhiseid otsuseid ning luua uuenduslikke ideid arvuti intelligentsi ja süva-andmeanalüüsi abil. XXXXile on loodud kasutajaliides vestlemiseks, nii et temaga on võimalik arutleda ning temalt saab küsida küsimusi igal teemal. Praegusel kujul on XXXX nö baasmudel, mis areneb edasi nii oma vormis kui ka andmemahus.

„Tehisintellekt on praegu väga kuum teema – masinõppe ja tehisintellekti potentsiaalse tuleviku üle arutletakse, luuakse teooriaid ja seda uuritakse väga palju. See projekt on osa meie teadus- ja arendustegevusest, millega soovisime kiirelt arenevate idufirmade moodi uurida, kuidas langetatakse otsuseid inimese-roboti segameeskonnas.

Kuigi meie innovatsiooniinkubaator asub Soomes, saavad selles kaasa lüüa Tieto töötajad kõikidest riikidest. Nii jälgib ka meie Eesti arendusmeeskond projekti suure põnevusega ning on valmis uusi lahendusi tutvustama ka Eesti turul,“ ütles Tieto Estonia juht Anneli Heinsoo.

Robot XXXX on loodud Tieto arendajate poolt, kes tegelevad Tieto start-up meeskonnas M2M robootika süsteemidega. Tieto kasutab XXXX eksperimenti, et katsetada vestlemisliidestega seotud tehnoloogiaid, mida saab kasutada kui teenust juhtimistasandil tehtavates äriotsustes.