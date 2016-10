Lõvi

Kuu liigub Lõvis. Su kuninglik olemus tahaks jälle „puldi“ enda kätte haarata ja hakata kanaleid valima. Sa võidki seda teha – peaasi, et see poleks liiga demonstratiivne ega ilma puldita kodanikke ahistav.

Neitsi

Sinus on rohkem peidus, kui ise arvata oskad. Vaata pinnavirvendustest sügavamale ja sa võid teha avastuse - lahendused ja uued võimalused on alati olemas, vaja on need ainult teadvustada.

Kaalud

Kuigi tahaksid tõusta poodiumile ja hakata kõnet pidama, tuleb siiski teha tööd ja lõpetada poolikud ettevõtmised. Peale tööd võiksid siiski minna oma lemmikklubisse ja sõprade seltsis tööst puhata.

Skorpion

Hea päev neile, kes peavad olema avalikul areenil ja endale tähelepanu tõmbama. Su tegevus tundub usaldusväärne, mis parandab su mainet. Samas võivad tehnikavidinad streikida või ära kaduda.

Ambur

Sulle meeldib oma veendumusi teistele propageerida. Seda aga vaid siis, kui leiad inimese, kes sind ammulisui kuulaks. Olulised on sellised suhted, kus saad olla vaimne autoriteet.

Kaljukits

Püüa rohkem lõdvestuda ja hoidu pingesse minemisest. Kui teed vaimset tööd, siis kindlasti püüa ka füüsiliselt liigutada. Ole valvas võimalike pisivigastuste suhtes – ettevaatust tule, gaasi ja teravate esemetega.

Veevalaja

Olulised on suhted nende inimestega, kellega ikka ja jälle kokku puutud. Olgu nendeks siis perekond, naabrid või hoopis kolmandat. Ja nüüd tunned nendes kontaktides uut värskust ja uut sisu.