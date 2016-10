Pühapäeva varahommikul juhtus Ühendriikides Palm Springsi lähedal liiklusõnnetus, kus Los Angelese poole teel olev buss põrkas kokku rekkaga. Surma sai 13 ja vigastada 30 inimest. Viis vigastatut on kriitilises seisundis.

Tegemist on mitmekümne aasta karmima bussiõnnetusega Californias, kirjutab BBC. Põhjuseid alles uuritakse. Raskemaks muudab põhjuste välja selgitamise tõik, et hukkunute hulgas oli ka bussijuht. "Võib olla, et me ei saagi seetõttu kunagi päris täpselt teada, mis juhtus," avaldasid ametnikud.

Suurem osa hukkunutest istus bussi esiosas. Laipade tuvastamine venib, kuna paljudel reisijatel ei olnud kaasas isikut tõendavaid dokumente.

Buss oli parajasti tagasiteel Red Earth Casino nimelisest kohast ning kuulus firmasse, mis just selliste kasiinotrippide korraldamisega tegeleski. Roolis olnud bussijuht oli üks väikefirma omanikke.