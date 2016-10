Lähiaastatel tahab Eesti Energia endale saada neljandiku eraklientidest gaasitarbijaid.

Kui siiani on Eesti Gaas nautinud monopoliseisust, kus kliendile sai dikteerida, millal ja kui palju hind tõuseb, siis alates novembrist hakkab ka riigifirma Eesti Energia jaeklientidele gaasi müüma. See annab eratarbijale esimest korda valikuvõimaluse.

„Kuigi juriidiliselt on gaasiturg olnud avatud 2007. aastast, ei ole see tehniliselt võimalik olnud,” ütles Eesti Energia energiamüügi juht Karla Agan. See tähendab, et kui 2013. aastal avanenud elektrituru puhul koondab kogu elektrimüügi infot ja lepinguid Eleringi andmeladu, siis gaasi puhul on Elering lubanud sellise andmelao valmis teha hiljemalt uue aasta alguseks.

