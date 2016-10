11. august, Rio olümpia epeevehklemise naiskonnavõistlus. Irina Embrich veab Eesti poolfinaali, kuid edasi tema üksi enam ei jaksa ja tuleb neljas koht. 23. oktoober, MK-etapp Tallinna Mõõk. Embrich toob taas kord kolm matši lõpus koju, aga seekord toetavad kaaslased teda suurepäraselt ning ankrunaine pääseb rajale alati kas viigiseisul või plussis olles – esikoht!

Kaks võistlust, liider on sama, kuid muu on vahepeal muutunud. Teine-kolmas number pole enam Erika Kirpu ja Julia Beljajeva, vaid Haapsalu piigad Katrina Lehis ja Kristina Kuusk. Ning just Lehis on see, kes võib-olla päästab terve eestlaste päeva, kui alustab avamatšis Poolaga eelviimast minimatši seisul 23:27, kuid Embrichile „teatepulka“ üle andes näitab tabloo 29:29. Meie liider asub kohe juhtima ja tüürib matši 41:35 võiduni.

Liider Embrich kiitis pesamuna Lehist

„Väga hea, et Katrina suutis tolle matši välja tuua. Tal oli raske, kogenud vastane. Aga Katrina tegi oma ära ja mina sain vehklema minna juba viigiseisult,“ kiitis Embrich võistkonna pesamuna. Ja Lehis tõi ka Ungari vastu – sedapuhku küll matši keskel – Eesti välja neljatorkelisest kaotusseisust.