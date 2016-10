Õhtulehe sporditoimetus vaatab igal esmaspäeval tagasi möödunud nädala sündmustele ja teeb ennustuse ühe alanud nädala võistluse kohta. Selline on meie 24. oktoobri valik:

Läinud nädala pluss | Eesti naiste epeevehklemise säravaim pool tuli esile kodusel MK-etapil. Individuaalturniiril sai Irina Embrich kolmanda koha ja võistkondlikult maitsti võidurõõmu. Üle pika aja kuulus naiskonda Katrina Lehis, kelle panust on raske ülehinnata. Nii jääb õhku kõditav küsimus, et mis saanuks siis, kui Lehis kuulunuks Rio de Janeiro olümpialgi Eesti esindusse. Mäletatavasti heitis peatreener Kaido Kaaberma ta üle parda.

Läinud nädala miinus | Eesti korvpalli eliitklubidel – Kalev/Cramol ja Tartu Ülikoolil – oli rahvusvahelisel areenil kehv nädal. Kui kasutada kergejõustikuterminoloogiat, võib öelda, et kaotati fotofinišiga. Eriti valus allajäämine oli tartlastel, kes alistusid kodus põhirivaalile Oberwarti Gunnersile 77:78. Kalevlased kapituleerusid Ühisliigas Minski Tsmoki koduväljakul alles lisaajal tulemusega 81:88. Tegelikult võinuks mõlemad meeskonnad napsata võidupunkti.

Alanud nädala ennustus | 52 % on tõenäosus, et Ott Tänak jõuab nädalavahetusel Walesi rallil pjedestaalile. Ta on öelnud, et ootab etteastet põnevusega ja eesmärk on olla kõrges konkurentsis.