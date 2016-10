Profijalgrattur Tanel Kangert (Astana) sai Abu Dhabi velotuuril üldesikoha. Täna lõpetas ta peagrupis, laupäeval oli ta teatavasti võitnud eelviimase etapi.

Kangerti sõnul aitas kolmandal etapil võitu saavutada Astana tiimi esirattur Vincenzo Nibali. "Ta ütles, et on valmis täna minu heaks tööd tegema," lausus Vändrast pärit sportlane Cycling Newsile. "Teadsin, et nii on mul võimalik midagi korda saata. Kui saan šansi, pean selle ära kasutama ja õnneks olid jaladki piisavalt värsked."

Hea mägironijana tuntud Nibali ja Kangert pedaalisid teistel päris korralikult eest ära. "Korraks tekitas küljetuul ärevust, aga meie meeskond oli väga korralik ja nad kaitsesid meid selle eest. Lõputõusule läksin seetõttu ka üsna värskena," nentis eestlane.

Viimase etapi lõpetas Kangert peagrupis ja kindlustas tuuri üldvõidu. Vormel 1 sarja Araabia Ühendemiraatide GP toimumiskohas ehk Yas Marina ringrajal peetud neljanda etapi võitis Mark Cavendish (Dimension Data).

Üldarvestuses pühapäevane sõit suuri muutusi kaasa ei toonud. Kokkuvõttes oli teine Nicholas Roche (Sky), kes kaotas Kangertile 21 sekundiga. Kolmanda koha sai itaallane Diego Ulissi (Lampre-Merida), tema jäi eestlasele alla 43 sekundiga.