"Olin Pärnu Endla laval esimest korda," tunnistab Draamateatri näitleja Kersti Kreismann pärast laupäevast etendust "Mitte praegu, kallis", mis avas Endla 105 aasta juubeli hooaja. "Siin Pärnus on olnud väga armas ja proove oli väga tore teha. Nii lõbusat ja lahedat prooviaega ma ei mäletagi," tunnistab ta.

"Olen ikka väga Draamateatri truu olnud ja käinud kunagi ära vaid Viljandi Ugalasse ja endisesse Noorsooteatrisse. Nii et olen tõesti olnud kinni vaid ühes teatris. Seetõttu oli esilagu võõrastav teha suveprojekte, aga nüüd olen saanud aru ka suveprojektide võlust. Seal saad sa kokku näitlejatega, kellega sa kunagi varem pole ühel laval olnud," ütleb Kersti.

Endla teater 105 (Teet Malsroos)

Näitlejanna kinnitab kõhklemata, et kui ta uuesti Endlasse kutsutaks, annaks ta kutsujale otsekohe oma näpu.

"Nägin siin ju ka lavatagust elu, et kuidas kõik see masinavärk töötas: inspitsiendid, õmblejad ja riietajad. See kõik oli nii põnev, seda oli nii huvitav vaadata. Mina siin Draamateatriga küll mingit vahet ei näe, kõik on oma ala profid, siin oli turvaline – selles mõttes, et sinu eest pidevalt hoolitsetakse ja kõik toimib. Nii et selles majas töötavad väga sümpaatsed inimesed – mitte ainult näitlejad, vaid ka lavatagused jõud."